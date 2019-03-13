Морозов: современное устройство мира породила война в Югославии

Руководитель рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела России, член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что из с югославского конфликта началась ломаться геополитическая конструкция в мире.

Операция "Союзная сила" (Operation Allied Force) — военно-воздушная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была проведена в период с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Причиной международного вмешательства стал межэтнический конфликт между исторически проживавшими в Косово албанцами и сербами.

Видеомост "Москва-Белград", посвященный 20-летию со дня незаконной военной интервенции стран-членов НАТО в суверенную Югославию прошел в МИА Россия сегодня 12 марта во время расширенного заседания рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, главное, что нужно сегодня сделать в этот трагический юбилей, - это извлечь уроки из того, что произошло тогда и сделать необходимые выводы для сегодняшнего дня.

"Какие были эмоции и чувства тогда? Примерно такие, как и сегодня, когда мы оцениваем очень многие события в мире – это крах иллюзий, которые были связан с тем, что окончание Холодной войны, исчезновение Варшавского договора, все это приведет мир к какому-то совершенно новому состоянию, состоянию безопасности, взаимного уважения, уважения суверенитета других стран, других народов, их прав. Колоссальный урок Сербской войны, бомбардировок Белграда, всего, что произошло в суверенной Югославии в том, что наши оппоненты, партнеры совершенно запросто перешагнули основополагающие международные правовые акты, они практически сломали ту хрупкую конструкцию, которая на какое-то время обеспечивала безопасность в Европе. Никому нам, в том числе парламентариям, не могло прийти в голову, что в самом центре Европы, которая только что остыла от Второй мировой войны, может случиться все то, что произошло в Югославии", - сказал Морозов.

Парламентарий отметил, что война в Югославии - это колоссальный урок и последствия его видны. По его мнению, вся сегодняшняя геополитическая конструкция выросла из Югославии, из югославского кризиса.

"Ирак, Ливия, попытка уничтожить суверенную Сирию под различными предлогами, события на Украине – это тоже центр Европы, когда соответствующими инструментами пытаются сменить власть, режим и вообще после этого ломают всю геополитическую конструкцию на европейском континенте. Вывод из всего этого один – мир имеет абсолютно разрушенная система международного права, абсолютно двусмысленное толкование норм устава ООН, которые то применяются, то не применяются в конкретных случаях, когда это выгодно или невыгодно. Видя, какой разрушительный потенциал заложен в том, когда кто-то нарушает нормы международного права, нужно возвращаться к истокам, начинать медленный и мучительный процесс поиска одного политического языка", - подчеркнул Олег Морозов.

Правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила 90 инцидентов, в ходе которых в результате бомбардировок НАТО погибло гражданское население.

По данным организации, во время операции "Союзная сила" было убито от 489 до 528 мирных жителей.

10 июня 1999 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1244, согласно которой на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности. Документ также предписывал вывод из Косово военных, полицейских и военизированных сил СРЮ, свободное возвращение беженцев и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ на территорию организаций, оказывающих гуманитарную помощь, а также расширение степени самоуправления для Косово.

Независимая комиссия по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии, созданная 6 августа 1999 года по инициативе премьер-министра Швеции Ханса Йорана Перссона, пришла к выводу, что военное вмешательство НАТО было незаконным, так как альянс не получил предварительного одобрения от Совета Безопасности ООН. Однако действия союзников оправдывались тем, что все дипломатические средства урегулирования конфликта были исчерпаны.

омиссия подвергла критике использование авиацией НАТО кассетных бомб, а также бомбардировку химических промышленных комплексов и нефтекомбинатов на территории СРЮ, которые нанесли значительный экологический ущерб.

В марте 2002 года ООН подтвердил радиоактивное заражение в Косово в результате бомбардировок НАТО.