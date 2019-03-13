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Юлия Сафонова
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Сафонова о русском: язык экономического благополучия для республик бывшего СССР

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О том, как обстоят дела с изучением русского языка в странах постсоветского пространства, как учат русский мигранты, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат филологических наук, доцент, член Экспертного совета Тотального диктанта Юлия Сафонова.

13 марта 1938 года русский язык был введен как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР .

Язык, языковая проблема, языковая идентичность в политике всегда выступают на первом месте, как только надо поскандалить, считает кандидат филологических наук, доцент, член Экспертного совета Тотального диктанта Юлия Сафонова.

Диктант
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"В перестройку так было, первое, что стали делать – отказываться от русского языка. И не только в бывших республиках СССР. Иногда это явно не от ума и уж точно не от конструктивной политики и от отсутствия стратегии и какой-либо тактики, которая тебя приведет к результату, а иногда для того, чтобы достичь каких-то политических целей. До сих пор в Россию едут изучать русский язык со всего мира. Кому это надо? Если ты хочешь учиться в российском вузе, ты должен знать русский. Очень много разрабатывается методик изучения русского языка. В Европе, кстати, очень поощряется знание четырех языков и поощряется, если ты помнишь свой родной язык. А как его сохранить? Это очень трудно, и проблема только кажется простой", - отметила Сафонова в эфире радио Sputnik.

Российское правительство сейчас уделяет большое внимание подготовке кадров, в частности, учителей русского языка как неродного до сих пор готовят в России, учителя, которые преподают русский на территории Таджикистана, Казахстана, Киргизии, могут приехать в Россию и пройти за счет российского бюджета курсы повышения квалификации, сообщила Юлия Сафонова. Она подчеркнула, что в России делают все, чтобы поддерживать русский как родной язык, русский как неродной и русский как иностранный язык.

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