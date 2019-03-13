Сафонова о русском: язык экономического благополучия для республик бывшего СССР

13 марта 1938 года русский язык был введен как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР .
Язык, языковая проблема, языковая идентичность в политике всегда выступают на первом месте, как только надо поскандалить, считает кандидат филологических наук, доцент, член Экспертного совета Тотального диктанта Юлия Сафонова.
"В перестройку так было, первое, что стали делать – отказываться от русского языка. И не только в бывших республиках СССР. Иногда это явно не от ума и уж точно не от конструктивной политики и от отсутствия стратегии и какой-либо тактики, которая тебя приведет к результату, а иногда для того, чтобы достичь каких-то политических целей. До сих пор в Россию едут изучать русский язык со всего мира. Кому это надо? Если ты хочешь учиться в российском вузе, ты должен знать русский. Очень много разрабатывается методик изучения русского языка. В Европе, кстати, очень поощряется знание четырех языков и поощряется, если ты помнишь свой родной язык. А как его сохранить? Это очень трудно, и проблема только кажется простой", - отметила Сафонова в эфире радио Sputnik.
Российское правительство сейчас уделяет большое внимание подготовке кадров, в частности, учителей русского языка как неродного до сих пор готовят в России, учителя, которые преподают русский на территории Таджикистана, Казахстана, Киргизии, могут приехать в Россию и пройти за счет российского бюджета курсы повышения квалификации, сообщила Юлия Сафонова. Она подчеркнула, что в России делают все, чтобы поддерживать русский как родной язык, русский как неродной и русский как иностранный язык.