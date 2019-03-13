Малкина о MITT-2019: многие иностранцы узнали об Абхазии

Впечатления от участия в Международной туристической выставке MITT, которая в эти дни проходит в Москве, превзошли все ожидания, отметила в эфире радио Sputnik Абхазия заместитель руководителя Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина.

26 Московская международная туристическая выставка MITT проходит с 12 по 14 марта в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Абхазию на этой выставке представляют Министерство по курортам и туризму, "Абхазский союз туризма", Торгово-промышленная палата Абхазии и Гильдия отельеров.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Экспозиция Абхазии открылась на MITT в Москве

Вице-президент Гильдии отельеров республики Анна Малкина в эфире радио Sputnik рассказала, что в этом году Абхазия представила большой и красивый стенд, а также к Абхазии участники выставки проявляют большой интерес.

"Мы для себя набрали очень много различных контактов, по приезде домой планируем со всеми созвониться и начать сотрудничать. Считаю, что для Абхазии в целом и для отельеров это мероприятие полезное, многие о нас узнают, особенно иностранцы. Многие из них вообще никогда не слышали про Абхазию, им нравится наше гостеприимство, которое мы стараемся показать максимально на этой выставке. Многие подходят, смотрят на карту и спрашивают, где это находится. Мы им раздаем информационные буклеты, рассказываем об Абхазии, люди говорят, что у нас красивая страна. Многие из них никогда ранее об Абхазии не слышали. Они проявляют интерес узнать о нашей стране больше. Мы ходили, знакомились со стендами других участников, в частности, посетили стенд Италии. Они угощали всех вином. Интерес к их стенду был высоким, они тоже гостеприимный народ. Но у нашего стенда было не меньше посетителей", - сказала Малкина.

Анна Малкина призналась, что впечатления от участия в выставке MITT-2019 превзошли все ее ожидания.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

MITT — туристическая выставка России, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву получившая широкое признание международного туристического сообщества и являющаяся значимым событием в области туристического бизнеса. Ежегодно в выставке принимают участие компании из более чем 200 стран и регионов мира.