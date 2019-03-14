Дбар рассказал, что заставляет реку Хыпста поворачивать вспять

В мире описано несколько случаев, которые принято называть эставеллой.

"Суть этого явления заключается в том, что в определенный момент времени года река, которая течет в обычном порядке с гор к морю, останавливается и начинает затекать обратно. Это касается не всего русла реки Хыпста, на которой описано это явление. Это касается небольшого ее участка. Происходит такое явление обычно в осеннюю межень, то есть когда река принимает самый низкий уровень воды. Этот эффект связан с тем, что река, не имея подпора сверху, начинает затекать в свое карстовое подземное русло, и эставелла начинает поглощать воды реки, затягивая их в себя. Это можно увидеть, но происходит это в определенный промежуток времени, поэтому нужно караулить такое явление", - рассказал Дбар.

Ученый также отметил, что эставелла – известный для Абхазии феномен, который, правда, обрастает легендами.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

14 марта во многих странах отмечается Международный день рек, ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь.