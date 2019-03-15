Квициния: в Абхазии пора ужесточить штрафы за браконьерство

15 марта в Абхазии закрывается охотничий сезон на птиц. Квициния отметил, что нынешний сезон выдался небогатым на дичь.

"Это связано с разными обстоятельствами. Появилось много нарушителей не только на территории Абхазии, но и за ее пределами. Браконьеры разными способами приманивают дичь на небольшую территорию: ставят магнитофоны с музыкой, привлекающей перепела, ночью охотятся с фонарем, выбивают всю дичь. После этого нормальные охотники с собаками утром приходят и не находят вальдшнепа. Птица обладает памятью, и когда ты ее беспокоишь в течение нескольких лет, она начинает избегать эти места. Любая птица должна ночью отдыхать, а сейчас додумались до того, что днем смотрят, на каком дереве они собираются, и уже ночью браконьеры приходят туда с фонарями и ружьями. Во всем мире это считается браконьерством, а у нас даже не задумываются, что делают", - сказал Квициния.

© Fotolia / Rodimovpavel Небогатая добыча: охотсезон в Абхазии признан неудачным

Хаджарат Квициния считает, что браконьеров невозможно остановить штрафами, размер которых не превышает 5 тысяч рублей за убийство самого крупного зверя.

"Над этим нужно задуматься. Мы будем просить власти, чтобы в ближайшее время ужесточили штрафные санкции, потому что от одних просьб и мольбы мало эффекта. К сожалению, очень многие нарушают правила охоты", - отметил собеседник агентства.

Хаджарат Квициния также сообщил, что в Абхазии круглый год можно охотиться только на волка и шакала. Государство установило премии для охотников в размере трех тысяч рублей за отстрел одного волка и 500 рублей за шакала. Деньги можно получить в отделе ветеринарии района.

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