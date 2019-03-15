Жительница Окленда Ахба о ситуации в Новой Зеландии: все в состоянии шока

В новозеландском городе Крайстчерч в двух мечетях террористы открыли стрельбу. В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом. Мужчина известен ультраправыми взглядами.

© AFP 2019 / TESSA BURROWS Количество погибших при нападении на мечети в Новой Зеландии возросло до 49 человек

"Это произошло приблизительно в 3-4 часа дня по местному времени. Мы услышали это по радио. Все каналы, все средства массовой информации, все говорят только об этом. Это беспрецедентный случай, по нему высказываются все лидеры, которые сейчас находятся здесь и в Австралии. Один из тех, кто совершил теракт, родился в Австралии, но он вырос в Новой Зеландии, и он киви (национальное прозвище новозеландцев и часто используемое самоназвание жителей Новой Зеландии - ред.), получается, что трагедия на две страны. Это не имидж Новой Зеландии и Австралии, здесь жители очень миролюбивые. Абсолютно все в состоянии шока, никто такого не ожидал, здесь такие вещи не происходят вообще. Здесь очень многонациональная страна, большая терпимость по отношению к другим национальностям", - сказала Ахба.

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