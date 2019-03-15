Амичба о Мартовском наступлении: не было сомнений, что Сухум будет взят

О том какая задача стояла перед бойцами батальона "Шаратын" в Мартовском наступлении, и как ребята шли в бой в эфире радио Sputnik рассказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Рауль Амичба.

Батальон был спешно собран, никаких подготовок перед наступлением не было, боеприпасами и оружием бойцы были обеспечены на 25%, отметил Амичба в интервью Sputnik Абхазия.

"Мы шли со стороны Верхней Эшеры. Должны были выйти по объездной дороге на улицу Чанба и оттуда вести боевые действия. Батальон был спешно собран, никаких подготовок не было. Численный состав доходил до 300, боеприпасами и оружием бойцы были обеспечены на 25 %. Остальные ребята шли, надеясь на то, что, закрепившись в Сухуме, добудут вражеское оружие. Все были настроены очень патриотично. Страху и сомнению не было места", - вспоминает Амичба.

По словам ветерана Отечественной войны народа Абхазии Рауля Амичба, Мартовское наступление останется у него в памяти навсегда.

"Мы перед боем раздавали ботинки, помню, как Руслан Шинкуба в спешке стал скидывать их с себя. Он сказал, что когда войдет в город, то легче будет без них бежать. Эти моменты навсегда останутся у меня в памяти", - говорит Амичба.

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Тем самым была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило.

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