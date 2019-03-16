Страх развода

Откуда и почему возникает страх развода? Является ли этот страх знаком долгожданной любви или же это сигнал о том, что пришло время расставаться? Слушайте очередной эпизод подкаста "Страхи" и бойтесь правильно.

Все вроде бы как прежде, но что-то изменилось, что-то очень важное. Стоит ли терпеть неудачный брак? Что подумают окружающие? Я так долго находился в этих отношениях, что не могу представить себя без них.

В новом эпизоде подкаста "Страхи" журналист Наталья Лосева вместе с известным психотерапевтом Константином Ольховым и семейным психологом Екатериной Сивановой, обсуждает страх развода. Откуда этот страх возникает? Стоит ли предпринимать попытки сохранить разваливающийся брак? Как понять, что действительно пришло время расставаться?

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