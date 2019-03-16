Джетлаг, пена аджента и другие слова, которых не хватает в русском языке

Есть ли в русском языке аналоги слов "каминг-аут", "прайвеси", "бойфренд" или "неймдроппинг". Как в Японии одним словом называют солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву, а в Шотландии состояние, когда нужно познакомить с кем-то человека, но вы никак не можете вспомнить его имя?

Подсчитать количество слов в русском языке практически невозможно. Он не зря считается самым богатым в мире. Большой академический словарь включает в себя 131 тысячу слов. Но и тех человеку порой не хватает, чтобы коротко и точно выразить мысль.

Как одним словом обозначить ситуацию, когда совершил глупость кто-то другой, а стыдно вам? Или способность успешно вписаться в предлагаемые обстоятельства? А как одним емким существительным назвать подарок, который провинившийся муж дарит жене?

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