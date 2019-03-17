Страх слепоты

Страх ослепнуть – четвертый по распространенности страх. Скрытый и явный кошмар многих. Разберемся, почему мы так боимся лишиться зрения? И чего мы боимся на самом деле.

Как слепые люди пользуются смартфоном, выбирают одежду, смотрят фильмы и воспитывают детей? Смотрите в VR-проекте "Слепые в большом городе". Это уникальный личный опыт, исследование и репортаж в формате виртуальной реальности. Подробная реконструкция того, как ощущают окружающий мир незрячие и слабовидящие люди. Вам предстоит оказаться в теле главных героев проекта Анатолия, Евгения и Марии.

Незрячий человек никогда не узнает, что такое цвет. Не увидит глаза любимого человека. Не оценит в полной мере опасности. Не сможет любоваться закатом… Быть слепым – значит быть беспомощным, остаться во мраке совсем одному- считает абсолютное большинство зрячих. Но так ли это на самом деле?

Какие причины стоят за страхом ослепнуть? Как с ним бороться и нужно ли? Этот эпизод поможет понять, как же живут слепые. Как они ориентируются по запаху, зачем им путешествовать, ходить в театры и в кино и что им делать на Останкинской башне? Можно ли шутить над незрячими?

Вместе с Анатолием Попко, который лишился зрения еще в детстве, а сейчас руководит целым отделом в Культурном центре интеграции Н.И. Островского, Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, носителем страха юристом и фотографом-любителем Татьяной Ирметовой разбираемся, откуда берется страх слепоты, и почему незрячие не любят ходить к офтальмологам?

Мы обсудили много неделикатных и бестактных вопросов. И много смеялись. Послушайте, почему и над чем.

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