Юрченко о Крымской весне: были "вежливые люди" и не было страшно

18 марта пять лет исполняется со дня воссоединения Крыма с Россией.

Эти пять лет пролетели, как один день, но день очень яркий, вспоминает Елена Юрченко, которая стала министром курортов и туризма Республики Крым, когда полуостров был еще в составе Украины.

"Это было 5 марта 2014 года. Мы рисковали не просто карьерами, своими местами, мы рисковали жизнями. Что могло случиться, когда люди принимают такое политическое решение, находясь в другом государстве? Эта вещь очень серьезная. Но в этот момент никто об этом не думал. Никто тогда не задумывался о личной безопасности, о семьях, о дальнейшей карьере. Никто не сомневался, потому что все знали одно, что делают единый правильный выбор. Главной нашей мотивацией было, чтобы все свои силы приложить к тому, чтобы произошло это сакральное историческое событие, к которому мы шли столько лет, чтобы Крым вернулся в Россию, в родную гавань. Поэтому у нас ночью были заседания Совета Министров. Не могу сказать, что мы работали – это был образ жизни. Каждый день, каждая минута была посвящена именно этому событию", - рассказала Елена Юрченко.

Министр курортов и туризма Крыма помнит, как на улицах Крыма появились "вежливые люди".

"Конечно, я помню "вежливых людей", они были вежливые во всех отношениях. Их лица были закрыты масками, но у них были такие светящиеся глаза! Глаза, их фигуры, настрой говорили о том, что мы в безопасности", - вспоминает Юрченко.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.