Погосян о карабахской проблеме: Азербайджан не заинтересован в мирных переговорах

Без непосредственного участия Нагорного Карабаха в переговорах конфликт невозможно урегулировать. Об этом в эфире Sputnik Армения сказал политолог, директор "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

"В тот момент, когда все стороны придут к пониманию того, что вопрос надо решать, тогда и Карабах появится на переговорах. Теперь сколько хотят, пусть тянут эту лямку", - отметил Погосян.

Он считает, что Азербайджан пока не склонен рассматривать исключительно мирный сценарий решения проблемы. Для него военное решение остается в повестке дня. Именно поэтому Баку не соглашается на возвращение Карабаха к переговорам.