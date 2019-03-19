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Теван Погосян
© Sputnik / Asatur Yesayants

Погосян о карабахской проблеме: Азербайджан не заинтересован в мирных переговорах

Радио
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Азербайджан пока не склонен рассматривать исключительно мирный сценарий решения карабахской проблемы, отметил в интервью Sputnik Армения политолог Теван Погосян.

Без непосредственного участия Нагорного Карабаха в переговорах конфликт невозможно урегулировать. Об этом в эфире Sputnik Армения сказал политолог, директор "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

"В тот момент, когда все стороны придут к пониманию того, что вопрос надо решать, тогда и Карабах появится на переговорах. Теперь сколько хотят, пусть тянут эту лямку", - отметил Погосян.

Он считает, что Азербайджан пока не склонен рассматривать исключительно мирный сценарий решения проблемы. Для него военное решение остается в повестке дня. Именно поэтому Баку не соглашается на возвращение Карабаха к переговорам.



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