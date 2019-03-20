Глазунов об учениях НАТО: на границах России создается дуга нестабильности

Масштабные совместные командно-штабные учения стран-членов НАТО и партнеров альянса NATO-GEO EXERCISE 2019 проходят в Грузии.

"Что происходит сегодня на границах России? И Украину перевооружают, поставляют им оружие, и Прибалтику, и Грузию перевооружают, тренируют по системе НАТО. Это говорит о том, что создается дуга нестабильности на границе с Россией. Если армию перевооружают, то ее готовят не к сбору урожая мандаринов. США не будут воевать с нами напрямую, им незачем это. Они будут стравливать нас с Грузией, Украиной и странами Прибалтики. Это пушечное мясо для США, они будут воевать руками этих стран, создавая на границах с Россией нестабильность. Россия будет постоянно отвлекаться на это, и тем самым может меньше уделять внимание каким-то мировым вопросам", - отметил Глазунов.