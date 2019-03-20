Студентка Багарян о туре по Абхазии: запомнила, что турист - гость в твоем доме

О том, как проходил ознакомительный тур по Абхазии для студентов биолого-географического факультета АГУ по специальности "туризм" и какие выводы были сделаны, в беседе на радио Sputnik рассказала участница тура студентка Алина Багарян.

Было очень интересно увидеть то, что мы изучали долгое время в университете, эта практика была очень интересной и познавательной, отметила Багарян в эфире радио Sputnik.

"Мы увидели работу администраторов отелей, как они работают, с чем имеют дело. Все администраторы в один голос говорили, что они обращаются к туристам, как к гостям в своем доме, и именно благодаря такому обращению многие гости по нескольку раз приезжают в одну и ту же гостиницу, что обеспечивает большое количество людей в гостинице. Все студенты говорили, что не ожидали увидеть такого уровня сервиса в Абхазии. Мы проходили, как именно должны быть оснащены гостиницы, начиная от площади кровати и заканчивая количеством полотенец и розеток в номере, и мы увидели, что все соответствовало нормам, все это в купе с улыбчивым персоналом обеспечивает высокий уровень туристов в гостиницах", - отметила Багарян.

Союз туризма Абхазии для студентов АГУ биолого-географического факультета по специальности "туризм", проводит ознакомительную поездку по объектам туристической инфраструктуры Абхазии.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.