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Михаил Кирия
© Foto/ скриншот Абаза-ТВ

Кирия о борьбе с вредителями: Абхазия нуждается в полноценной структуре по защите растений

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (113)
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Заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия в эфире радио Sputnik рассказал о мерах, необходимых в борьбе с инвазивными вредителями.

Ученый Михаил Кирия в интервью Sputnik Абхазия отметил, что методов борьбы с вредителями, которые применяются сегодня в Абхазии, недостаточно.

"Существует целый комплекс необходимых мероприятий, будь то обработка, обрезка, установка ловушек, которые нужно проводить, и тот объем работы, который нам необходим, требует огромных затрат. На сегодня таких вложений в эту программу со стороны государства или частных лиц недостаточно. Речь идет не о тысячах рублей, а о миллионах. По последним подсчетам, которые были проведены в Абхазии, от Сухума до Гагры произрастает более трех тысяч крупноствольных пальм, и каждая из этих пальм требует участия. В зараженных районах, таких как Сухум, Цандрипш  - это одни усилия, в свободных от вредителя, это другие мероприятия", - отметил Кирия.

Борьба с пальмовым долгоносиком
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нужна система: в Сухуме обсудили пути борьбы с инвазивными вредителями

По словам Кирия, в Абхазии необходимо создать отдельную структуру по защите растений.

"Нужно создать отдельную полноценную структуру, которая будет заниматься именно защитой декоративных насаждений в городах и районах. Без скорейшего решения этого вопроса мы будем постоянно терять растения, и речь не только о пальмах, а обо всех растениях, которые создают знакомый неповторимый облик нашего Черноморского побережья", - сказала Кирия.  

Заседание Госкомиссии по инвазивным вредителям и болезням и специалистов международной организации ФАО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций, состоялось в Сухуме 20 марта.  

Полную версию слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (113)

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