Гогия о санкциях Украины против граждан Абхазии: переживем

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 294 юридических и 848 физических лиц в среду 20 марта. В санкционном списке трое граждан Абхазии. Это глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, депутат Парламента Алмасхан Ардзинба и посол по особым поручениям МИД Абхазии Олег Аршба, которые были наблюдателями за выборами на Донбассе. Выборы главы и депутатов в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября 2018 года.

"Приятная или неприятная новость - переживем и это событие. Практика разного рода санкций уже давно применяется украинской властью. Мы со своей стороны предполагали, что такого рода действия предпримут в отношении делегации из Абхазии, которая присутствовала на выборах в Донецкой и Луганской республиках. Это новость, как бы запоздалая", - сообщил Гогия.

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