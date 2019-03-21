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Рашид Исмаилов
© Sputnik / Лидия Нестерова

Исмаилов об экосотрудничестве Абхазии и России: начало "зеленой дипломатии" положено

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Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал, в каких направлениях предполагается сотрудничество между Абхазией и Россией.

"Будущие инвестиционные проекты, безусловно, требуют соблюдения высоких экологических стандартов и обеспечения экологической безопасности для населения, для территорий и для уникальной природной среды республики. Мы сосредоточим свое сотрудничество в нескольких направлениях. Мы их уже обозначили для себя - это развитие экологического туризма, это предложения по формированию современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, направления, связанные с сопровождением инвестиционных проектов. У нас есть практически реализованные проекты, которые мы готовы здесь презентовать, они могут быть здесь адаптированы и успешно применены", - отметил Исмаилов.

Исмаилов сказал, что экологическому сотрудничеству между Абхазией и Россией уже положено начало.     

"Я называю это зеленой дипломатией, это то, что позволяет на уровне гуманитарного сотрудничества взаимодействовать. Сегодняшняя наша с вами встреча - это и есть первые плоды нашего взаимодействия", - отметил Исмаилов.

Соглашение в области экологического сотрудничества между абхазским Фондом международного делового сотрудничества и Российским экологическим обществом подписали в четверг 21 марта.

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