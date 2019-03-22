Тодуа: надеюсь, FIFA в будущем примет ConIFA в свою большую семью

О том, что способствует развитию статуса ConIFA, в эфире на радио Sputnik поделился своим мнением уроженец Абхазии, проживающий в Великобритании, арбитр ConIFA Гиви Тодуа.

По словам Тодуа, к турниру ConIFА приковано большое внимание, команды тренирует люди, которые очень многого добились в футболе.

"У ConIFА есть перспективы, турнир прогрессирует, его статус растет. В мире футбола ConIFА числится среди уважаемых институтов. ConIFА привлекает очень много спонсоров, очень много информации идет из прессы, это поднимает статус чемпионата и всех команд, которые принимают участие в нем. И немаловажен тот факт, что тренеры, которые готовят команды, - это люди, которые очень многого добились в футболе, к примеру, главный тренер Карпаталии работал с великим Валерием Лобановским, многолетним наставником киевского "Динамо". Я думаю, что турнир и дальше будет расширяться и, надеюсь, что в один день FIFA может признать ConIFА как официальную организацию, станет тем инструментом, который будет сближать со всей футбольной семьей во всем мире", - сказал Тодуа.

Полную версию слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия в программе "Дополнительное время: мир футбола ConIFA".

Чемпионат Европы по версии ConIFА пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.