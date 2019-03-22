Габлия об онлайн-курсах абхазского: люди не останавливаются на базовом уровне

Инал Габлия в эфире радио отметил, что с момента запуска онлайн-курсов несколько групп завершили базовый уровень обучения языка и переходят на продвинутый курс.

"Изначально цель была сделать проект социальным. Миссия, идея школы в том, чтобы мы развивали и сохраняли свой язык, сделать изучение абхазского доступным и простым. Я горжусь тем, что есть студенты, которые даже не абхазы, и они с большим усердием учат, чем носители языка. У нас есть русские, один адыг, который сам напросился уже на продвинутый уровень (ред. – курс изучения языка после базового). У нас есть абхаз, который живет в Германии, будучи уже в возрасте решил изучать язык и планирует переезжать в Абхазию. Я радуюсь, что у них получается изучать язык, хотят учить дальше, то есть не останавливаются на базовом уровне, ведь за 18 уроков можно изучить только основу языка", - сказал Габлия.

По словам автора проекта онлайн изучения абхазского языка Инала Габлия, с этого года запустили новый курс, абхазо-турецкий, специально для тех, кто не знает русского. На данный момент ведется работа над запуском мобильного приложения для изучения абхазского языка.

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