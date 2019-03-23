"Ты или договариваешься, или съезжаешь". Какие они - идеальные соседи?

Живешь ты в общежитии, в частном доме, на съемной квартире или в своей собственной, в личном дворце или роскошных апартаментах, да хоть в хаусботе - они есть всегда. Соседи. Как с ними ладить и уживаться? Снимать с друзьями или незнакомыми людьми? Как не разбить лодку отношений о камни быта? И можно ли достичь бытового комфорта в общежитии?

"Мой идеальный сосед снимает комнату, а сам живет на пляже в Тае и присылает открыточки", "Можно заводить животных, можно разрисовывать стены, можно выкидывать мебель - им все равно", "У меня уже несколько лет идеальный сосед - моя жена", "С мальчиками жить намного проще, чем с девочками. Я это давно поняла", "В общаге лучшее время - это лето, когда все уехали", "У меня друзья снимали однушку, а через год разругались и разъехались", "Убирайся или съезжай, я так соседу и сказал" В эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Игорь, Маша и Лина рассказывают истории из жизни в общежитиях и на съемных квартирах, размышляют о всех плюсах и минусах сожительства с друзьями и пытаются понять, а существует ли идеальный сосед?

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