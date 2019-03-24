Белая пустота. Что держит людей на острове Врангеля

Красиво на острове, но неспокойно. Но ни суровая погода, ни одиночество, ни медведи не пугают Игоря - ни разу он не хотел сбежать на материк и вернуться к прежней жизни. Ульяна тоже связывает свое будущее только с заповедником. А Геннадий верит, что быть здесь, на острове, – значит наделить своё существование смыслом.
Что эти люди знают о жизни и острове Врангеля, чего не знаем мы? Чем их манит земля бескрайних снегов и белого безмолвия? Почему после жизни на острове они не хотят возвращаться на материк?
Летом 2017 года журналист МИА "Россия сегодня" Вера Костамо добралась до Чукотки. Ульяна, Игорь и Геннадий рассказали ей о жизни северного заповедника и о своем прошлом "до" острова.
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