Страх заразиться ВИЧ-инфекцией

Вы боитесь переливания крови, внутривенные инъекций, плохо обработанных инструментов у стоматолога и мастера маникюра. Вы образованный человек и жмете руку знакомому, про которого известного, что он ВИЧ- инфицирован. Вам стыдно, что вы несколько дней думаете об этом. Вы все-таки боитесь. Почему?

По последним данным, в мире насчитывается более 30 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. Но терапия позволяет им полноценно жить: работать, создавать семьи, заниматься спортом. И долго жить. Тем не менее, человек с ВИЧ до сих пор стигматизирован.

Что на самом деле стоит за страхом заболеть СПИДом и как с ним бороться? Какими мифами окружена болезнь и какие из них правда? Как себя вести, если кто-то из близких заразился ВИЧ?

Вместе с директором фонда "СПИД. Центр", известным журналистом Антоном Красовским, психологом-консультантом, экзистенциальным аналитиком Светланой Штукаревой и Константином, который напуган сообщениями о ВИЧ-терроризме, разбираемся в природе страха заразиться вирусом иммунодефицита и развеиваем все заблуждения о нем.

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