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Андрей Климов
© Sputnik Александр Натрускин

Климов: военные акции, сепаратизм, беженцы, передел Европы начались с атаки на Югославию

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Как бомбардировки Югославии отразились на дальнейшей геополитической ситуации в мире, рассказал председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Двадцать лет назад НАТО начало на Балканах военную операцию. За сутки авиаудары обрушились на семь крупных городов республики. Война длилась два с половиной месяца. По оценкам властей Сербии, за это время погибли около 2,5 тысяч человек. Югославия превратилась в руины и исчезла с карт мира.

"Абсолютно известно, что еще в предшествующем, 1998 году, планы бомбардировок были разработаны. И что там явилось формальным поводом для этой агрессии, не столь важно, если учитывать это обстоятельство. В любом случае надо понимать, что эти действия были предприняты без санкции Совета безопасности ООН, следовательно являлись незаконными и во многом преступными с самого начала применения боевых частей в отношении мирного населения и гражданских объектов. Совершенно очевидно, что Хельсинский процесс по созданию безопасной Европы, который начался в 1975 году, оказался подорванным этими самыми ракетно-бомбовыми обстрелами тогдашней Югославии. Естественно, что эта фактическая война на европейском континенте, которая произошла впервые после окончания Второй мировой войны, кроме всего прочего, открыла ящик Пандоры, и многочисленные изменения, связанные с насильственным переустройством государственных границ в последующий период, то, что именуется "волной сепаратизма", то, что потом было транслировано в разного рода другие военные акции и привело к серьезным изменениям в самой Европе, к толпам беженцев, к событиям на Ближнем Востоке, даже то, что мы сегодня наблюдаем, когда из стран НАТО идут конкретные призывы военным путем разрешать конфликты в таких странах, как Венесуэла, - все это звенья одной цепи. И эти звенья берут своей точкой отсчета во многом как раз события 20-летней давности", - отметил Климов.

Операция "Союзная сила" (Operation Allied Force) — военно-воздушная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была проведена в период с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Причиной международного вмешательства стал межэтнический конфликт между исторически проживавшими в Косово албанцами и сербами.



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