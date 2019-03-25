Климов: военные акции, сепаратизм, беженцы, передел Европы начались с атаки на Югославию

Двадцать лет назад НАТО начало на Балканах военную операцию. За сутки авиаудары обрушились на семь крупных городов республики. Война длилась два с половиной месяца. По оценкам властей Сербии, за это время погибли около 2,5 тысяч человек. Югославия превратилась в руины и исчезла с карт мира.

"Абсолютно известно, что еще в предшествующем, 1998 году, планы бомбардировок были разработаны. И что там явилось формальным поводом для этой агрессии, не столь важно, если учитывать это обстоятельство. В любом случае надо понимать, что эти действия были предприняты без санкции Совета безопасности ООН, следовательно являлись незаконными и во многом преступными с самого начала применения боевых частей в отношении мирного населения и гражданских объектов. Совершенно очевидно, что Хельсинский процесс по созданию безопасной Европы, который начался в 1975 году, оказался подорванным этими самыми ракетно-бомбовыми обстрелами тогдашней Югославии. Естественно, что эта фактическая война на европейском континенте, которая произошла впервые после окончания Второй мировой войны, кроме всего прочего, открыла ящик Пандоры, и многочисленные изменения, связанные с насильственным переустройством государственных границ в последующий период, то, что именуется "волной сепаратизма", то, что потом было транслировано в разного рода другие военные акции и привело к серьезным изменениям в самой Европе, к толпам беженцев, к событиям на Ближнем Востоке, даже то, что мы сегодня наблюдаем, когда из стран НАТО идут конкретные призывы военным путем разрешать конфликты в таких странах, как Венесуэла, - все это звенья одной цепи. И эти звенья берут своей точкой отсчета во многом как раз события 20-летней давности", - отметил Климов.

Операция "Союзная сила" (Operation Allied Force) — военно-воздушная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была проведена в период с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Причиной международного вмешательства стал межэтнический конфликт между исторически проживавшими в Косово албанцами и сербами.