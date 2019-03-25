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© Foto / из личного архива Алексея Анпилогова

Анпилогов: НАТО поддержит Грузию в Черном море в обход Конвенции Монтре

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Какую военную поддержку НАТО может оказать Грузии в Черном море в обход Конвенции Монтре, в эфире радио Sputnik рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

НАТО и Тбилиси обсуждают возможности наращивания сотрудничества по поддержке Грузии в связи с обстановкой в Черном море, заявил в понедельник в Тбилиси генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг , 25 марта 2019
© Sputnik Александр Шламов
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"Статус Черного моря определяется так называемой Конвенцией Монтре, которая была принята еще в начале 20 века по результатам Первой мировой войны. И НАТО, как система коллективной безопасности, которая на словах декларирует приверженность существующему миропорядку, должна учитывать эту Конвенцию, которая запрещает длительное нахождение флотов нечерноморских государств в Черном море. Держателем Конвенции Монтре является тоже член НАТО – Турция, но Турция считает Конвенцию частью своей национальной безопасности, поскольку для Турции важен международный контроль проливов Босфора и Дарданеллы. Поэтому любая помощь Грузии в противостоянии с Россией может осуществляться только со ссылкой на положения этой Конвенции. С другой стороны, по примеру той же Украины, страны НАТО, в частности США, могут передать свой флот под грузинский национальный флаг, таким образом обойдя ограничения Конвенции. Поэтому наиболее вероятный вариант поддержки НАТО Грузии - это передача каких-то единиц флота, которые будут демонстрировать фланг против России в Черном море. Это очень неприятная эскалация", - отметил Ангиполов в эфире радио Sputnik.

Ранее в МИД РФ заявляли, что именно НАТО ведет активную милитаризацию Черноморского региона. По информации российского внешнеполитического ведомства, в 2018 году с 80 до 120 дней была увеличена общая продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории Черного моря.

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