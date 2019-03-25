Трапш: война в Югославии – последний гвоздь в гроб Ялтинско-Постсдамской системы

Многие эксперты утверждают, что после военной операции в Югославии мир получил разрушенную систему международного права. Своим мнением на этот счет поделился политолог Николай Трапш.

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"Главный урок заключается в том, что это последний гвоздь, который вбит в гроб Ялтинско-Постсдамской системы международных отношений, и последний знак того, что в действующем виде ООН окончательно утратила свою эффективность. То, что происходит, это прямое нарушение устава ООН и тех принципов, которые были заложены. То есть ясно, что система международных отношений, если она хочет существовать в правовом поле, должна быть существенно реформирована. Для того чтобы она была реформирована, нужен консенсус всех политических сил, причем, главных, участвующих в этом процессе. Пока этот консенсус беспредельно далек. С другой стороны, в новых условиях главный урок заключается в том, что если государство желает сохранить свою независимость, не желает стать объектом агрессии, объектом решения собственных проблем чужими руками, нужно укреплять собственную обороноспособность", - сказал политолог.

Николай Трапш считает, что югославский пример – это прямое указание России на то, что может произойти с ней, если она ослабеет.

"Республик в России побольше, чем в бывшей Югославии. Использовать разные, даже абсурдные, предлоги для того чтобы вводить какие-то меры, Запад прекрасно умеет. Поэтому нужно быть готовыми к тому, чтобы отстаивать свою независимость всеми возможными средствами", - отметил Трапш.

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Двадцать лет назад НАТО начало на Балканах военную операцию. За сутки авиаудары обрушились на семь крупных городов республики. Война длилась два с половиной месяца. По оценкам властей Сербии, за это время погибли около 2,5 тысяч человек. Югославия превратилась в руины и исчезла с карт мира.