Сирийский депутат: Голанские высоты - сирийская земля, так было и будет

Настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, заявил американский президент Дональд Трамп. Он написал в своем аккаунте в Twitter, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность для израильского государства и региональной безопасности.

© REUTERS / Ammar Awad Признание через Twitter: как Трамп актуализирует спор вокруг Голанских высот

"Голанские высоты - сирийская земля, так было и будет. Никто не сможет это изменить. Мы привыкли к тому, что США и Трамп специально нарушают международные законы. Мы утверждаем, что это была сирийская земля. Мы уверены, что наша армия вместе с нашим народом освободит эту землю, и в будущем мы сможем вернуть ее", - подчеркнул Шахин.

По словам депутата Народного Совета Сирии, заявления Трампа связаны с выборами, которые будут проходить скоро в Израиле.

"Мы привыкли к тому, что США всегда создает проблемы для Сирии, всегда стараются провоцировать нас, чтобы остановить урегулирование мирного процесса. Мы не переживаем по поводу этого заявления, мы знаем политику США. Трамп не политик, он думает как бизнесмен. Он не контролирует свои слова. Голанские высоты - сирийская земля, и мы уверены, что вернем ее", - сказал Шахин в эфире радио Sputnik Абхазия.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию.

Принадлежность Голан остается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки урегулировать который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

Полную версию слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.