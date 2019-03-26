Калягина рассказала, как избежать покупки "левой" турпутевки в Абхазию

В 2018 году несколько сот человек купили фальшивые туристические путевки в Абхазию. На что нужно обращать внимание при бронировании тура по интернету в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Как отметила Анна Калягина, мошенники из просторов интернета никогда и никуда не денутся.

"Очень жаль, что опять началась та же самая история, которая была в прошлом году. Но мы надеемся, что в этом году люди будут бдительнее. Первое, на что нужно обращать внимание при бронировании турпутевки на сайте, это на контакты мест отдыха, на фамилии руководителей. В прошлом году также бросалось в глаза то, что когда присылали документы на оплату потенциальным туристам, то на бумагах стояли российские реквизиты, а печати абхазские. Причем, ярко было видно, что печати поддельные. Абхазия и Россия – разные страны, и поэтому нельзя доверять людям, у которых печать от одной страны, а реквизиты от другой. Также нужно обращать внимание на сайт, когда он был создан. Если это сайт-однодневка, который был создан в январе, и в январе уже начались активные продажи, то это уже тоже наводит на мысли. Если пансионат существует уже 5-10 лет, есть апгрейд сайта. Наводят на мысль и большие скидки. Нужно мониторить цены, позвонить в агентство, в Министерство по туризму", - сказала Калягина.

Президент "Абхазского союза туризма" подчеркнула, что в деле покупки туристической путевки хорошо работают любопытность и дотошность.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.