Авидзба рассказал о значении для Абхазии первых в СССР свободных выборов

На первых альтернативных выборах в СССР были избраны восемь депутатов абхазов, которые должны были доносить всю правду об Абхазии, сказал историк Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik.

26 марта 1989 года состоялись первые за всю историю СССР выборы народных депутатов на альтернативной основе. В соответствии с новым избирательным законом, принятым на XIX Всесоюзной партконференции летом 1988 года, высшим органом государственной власти становился Съезд народных депутатов.

"В результате выборов было избрано восемь депутатов абхазов, которые должны были доносить правду абхазского народа до всего советского народа. В числе восьмерых был избран Владислав Ардзинба, фактически эти выборы стали ему путевкой в большую политику. Первый съезд открылся 25 мая, Владислав Ардзинба с первого дня пытался выступить, поскольку он был избран и хотел донести мнение абхазов с трибуны съезда, но ему слово не давали. В его воспоминаниях говорится, что в тот день, когда он был готов сложить свои депутатские полномочия в знак протеста, что ему не дают слово, было объявлено, что он будет выступать. Это произошло 2 июня 1989 года, это знаменитое нашумевшее его выступление на съезде Верховного Совета", - рассказал Авидзба.

На первом съезде народных депутатов Владислав Ардзинба поднял вопрос о притеснениях малых народов СССР со стороны титульных наций 15 союзных республик. Он предложил изменить отношения подчинения между республиками и автономиями на договорные, дабы в случае выхода республики из состава СССР автономии, в нее входящие, могли самостоятельно выбрать свой дальнейший путь. В качестве примера он привел договор между ССР Абхазия и ССР Грузия в 1921-1936 годах.

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