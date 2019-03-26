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Аслан Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Авидзба рассказал о значении для Абхазии первых в СССР свободных выборов

Радио
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На первых альтернативных выборах в СССР были избраны восемь депутатов абхазов, которые должны были доносить всю правду об Абхазии, сказал историк Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik.

26 марта 1989 года состоялись первые за всю историю СССР выборы народных депутатов на альтернативной  основе. В соответствии с новым избирательным законом, принятым на XIX Всесоюзной партконференции летом  1988 года, высшим органом государственной власти становился Съезд народных депутатов.

Владислав Ардзинба
© Фото: ardzinba
Путевка Ардзинба в политику: историк о первых альтернативных выборах в ВС СССР

"В результате выборов было избрано восемь депутатов абхазов, которые должны были доносить правду абхазского народа до всего советского народа. В числе восьмерых был избран Владислав Ардзинба, фактически эти выборы стали ему путевкой в большую политику. Первый съезд открылся 25 мая, Владислав Ардзинба с первого дня пытался выступить, поскольку он был избран и хотел донести мнение абхазов с трибуны съезда, но ему слово не давали. В его воспоминаниях говорится, что в тот день, когда он был готов сложить свои депутатские полномочия в знак протеста, что ему не дают слово, было объявлено, что он будет выступать. Это произошло 2 июня 1989 года, это знаменитое нашумевшее его выступление на съезде Верховного Совета", - рассказал Авидзба.

На первом съезде народных депутатов Владислав Ардзинба поднял вопрос о притеснениях малых народов СССР со стороны титульных наций 15 союзных республик. Он предложил изменить отношения подчинения между республиками и автономиями на договорные, дабы в случае выхода республики из состава СССР автономии, в нее входящие, могли самостоятельно выбрать свой дальнейший путь. В качестве примера он привел договор между ССР Абхазия и ССР Грузия в 1921-1936 годах.

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Теги:
Владислав Ардзинба


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