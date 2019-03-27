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© Sputnik / Сария Кварацхелия

Режиссер Галазов о съемках "Детства Чика": хотим, чтобы фильм дышал Абхазией

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О своей идее снять фильм по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика" на пресс-конференции в Министерстве культуры и историко-культурного наследия республики рассказал режиссер Аслан Галазов.

Брифинг, посвященный съемкам фильма режиссера Аслана Галазова по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика", состоялся в Сухуме 27 марта.

"Проект фильма по произведению Фазиля Искандера нам кажется актуальным. И вообще, Фазиль Искандер очень актуальный сегодня не только как крупный мировой писатель, не только как мастер слова. Здесь важен этический момент. Я думаю, он всегда будет востребован. Общались с актерами Абхазского драматического театра и РУСДРАМа, посещали и различные студии. Как режиссер, я ставлю перед съемочной группой задачу, чтобы фильм дышал Абхазией, чтобы был дух Абхазии", - рассказал Аслан Галазов.

Фильм по произведению Искандера снимут в Абхазии>>

К съемкам фильма Аслан Галазов планирует приступить в конце мая - начале июня.

Теги:
Фазиль Искандер


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