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Вадим Чеха
© Sputnik / Илона Хварцкия

Чеха рассказал в каких специалистах нуждается Абхазия

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Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадим Чеха рассказал Sputnik Абхазия об особенностях нынешней вступительной кампании в вузы России по квоте.

В этом году квотная кампания характеризовалась тем, что пришлось исключить из нее псевдопопулярные специальности, сообщил Чеха.

"С одной стороны нет ничего страшного в том, что юноша хочет обучаться по направлению менеджмента, неважно, есть ли преобладание уже подготовленных кадров, нет ли давления на рынок труда по этому и по другим общепопулярным направлениям. Но все же необходимо, чтобы квота ориентировалась на реальные потребности республики. Думаю, что специальности технического профиля - энергетика, прикладная геология, нефтеразведка, биотехнология, строительство - в части магистратуры, с точки зрения бакалавриата составляют, по нашим подсчетам, процентов 40 от того, что мы могли отправить на обучение. Нам приходит детализированный план, где указываются направления подготовки и уровни подготовки. К сожалению, мы вынуждены констатировать пока еще сохраняющуюся позицию по поводу псевдопрестижности специальностей широкого профиля. Но эта позиция, что показывает нынешняя квотная кампания, меняется. Доказательством тому является то, что в республике очень хорошо подготовленные ребята, особенно по химии", - рассказал Чеха.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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