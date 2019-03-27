Чеха рассказал в каких специалистах нуждается Абхазия

В этом году квотная кампания характеризовалась тем, что пришлось исключить из нее псевдопопулярные специальности, сообщил Чеха.

"С одной стороны нет ничего страшного в том, что юноша хочет обучаться по направлению менеджмента, неважно, есть ли преобладание уже подготовленных кадров, нет ли давления на рынок труда по этому и по другим общепопулярным направлениям. Но все же необходимо, чтобы квота ориентировалась на реальные потребности республики. Думаю, что специальности технического профиля - энергетика, прикладная геология, нефтеразведка, биотехнология, строительство - в части магистратуры, с точки зрения бакалавриата составляют, по нашим подсчетам, процентов 40 от того, что мы могли отправить на обучение. Нам приходит детализированный план, где указываются направления подготовки и уровни подготовки. К сожалению, мы вынуждены констатировать пока еще сохраняющуюся позицию по поводу псевдопрестижности специальностей широкого профиля. Но эта позиция, что показывает нынешняя квотная кампания, меняется. Доказательством тому является то, что в республике очень хорошо подготовленные ребята, особенно по химии", - рассказал Чеха.

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