Малкина рассказала, сократят ли турпоток в Абхазию полеты по российскому паспорту в Турцию

Заместитель руководителя Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина рассказала в эфире радио Sputnik как может сложиться туристический сезон для Абхазии на фоне появившейся информации о возможности въезда российским гражданам в Турцию по внутренним паспортам.

"Для нас это увеличит конкуренцию, но для них турпоток не сильно повысится. Получение загранпаспорта в РФ упрощено. Те, кто хочет, имеют загранпаспорт, поэтому, я думаю, у кого есть желание посетить Турцию, они и так это могут сделать. В нашем случае, хоть это и увеличит конкуренцию, но не настолько, чтобы сезон по показателям упал, а у них очень сильно повысился бы", - сказала Малкина.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Как уточнил Чавушоглу, 28 марта Лавров приедет в Анталью для переговоров, а 8 апреля обсуждение продолжится в Москве.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.