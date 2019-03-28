Матвеева о пауэрлифтинге: продавщицам мандаринов на границе намного тяжелее

Почему жительница Гудауты Евгения Матвеева начала заниматься пауэрлифтингом и почему она не считает этот вид спорта мужским, спортсменка рассказала в эфире радио Sputnik.

23 марта в Сухуме прошел чемпионат Республики Абхазия по пауэрлифтингу, участие в котором приняли 39 спортсменов из Гагры, Гудаутской спортшколы, Калдахуарского лицея-интерната, Сухума и Очамчыры.

Как сообщает официальный сайт Госкомитета по физической культуре и спорту, по итогам соревнования среди девушек первое место заняла Хатуна Шоуа, второе – Виктория Ес-оглы, третье - Матвеева Евгения.

О том, почему выбор пал именно на этот вид спорта, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала бронзовый призер соревнований, мама четверых детей Евгения Матвеева.

"Я занималась спортом всю жизнь. Считаю, что спорт необходим. Мое физическое и эмоциональное состояние было намного лучше, когда я тренировалась. Я не считаю, что есть какие-то мужские и женские виды спорта и есть что-то неженское, потому что я феминистка. И я считаю, что если женщине хватает физических сил, то почему бы и нет, почему бы и не заниматься таким видом спорта, тем более если он ей нравится? Я считаю, что женщины, которые на границе продают мандарины, намного тяжелее работу выполняют, чем штангу поднимать. Я не порчу свое здоровье. Я занимаюсь с тренером. Я не беру каких-то сверхнагрузок. Тренер всегда контролирует, чтобы были правильные движения, чтобы была правильная биомеханика тела. Поэтому с этим нет проблем", - рассказала Евгения Матвеева.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Среди юношей первое место занял Лева Аракелян, второе – Манукян Арсен, третье – Алан Хашиг.

Среди взрослых первое место занял Руслан Сигнатулин, Дмитрий Максимов - второе, третье место - Дмитрий Крупенников .

Организаторами чемпионата выступили Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту и Федерация силовых видов спорта Абхазии.