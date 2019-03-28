Захарова рассказала, что Кове и Лавров обсудят на встрече в Москве

С 31 марта по 2 апреля министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове посетит Москву с рабочим визитом.

"Этот визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе российско-абхазских переговоров 1 апреля состоится обмен мнениями по ключевым вопросам повестки двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии. Особое внимание будет уделено усовершенствованию внешнеполитического взаимодействия на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - рассказала Захарова.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. 47 раунд международных дискуссий намечен на 2-3 апреля 2019 года.