Какоба об оттоке молодых кадров из Абхазии: отсутствуют гарантии трудоустройства

В настоящее время в Абхазии не ведется специальный учет, сколько выпускников российских вузов возвращаются работать по специальности на родину в Абхазию.

"Мы попытались вести такой учет за последние пять лет. Но было очень тяжело, потому что с абхазскими студентами никто не заключал никаких соглашений. В этом году мы пытались подписывать с этими студентами соглашения, которые бы их обязывали после завершения учебы вернуться в Абхазию. Но возникает множество вопросов, множество проблем, одна из которых – обязанности сторон. Мы должны подписать, что сторона, отправляющая того или иного студента в российский вуз, после окончания обучения обязуется его трудоустроить. Но этот вопрос пока невозможно решить, поэтому со студентами пока невозможно заключить такое соглашение", - сказал Адгур Какоба.

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