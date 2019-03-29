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Адгур Какоба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Какоба об оттоке молодых кадров из Абхазии: отсутствуют гарантии трудоустройства

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Что мешает Абхазии обязать своих молодых специалистов, поступающих в вузы России по квоте Россотрудничества, возвращаться на работу на родину, Sputnik Абхазия рассказал министр образования и науки республики Адгур Какоба.

В настоящее время в Абхазии не ведется специальный учет, сколько выпускников российских вузов возвращаются работать по специальности на родину в Абхазию.

"Мы попытались вести такой учет за последние пять лет. Но было очень тяжело, потому что с абхазскими студентами никто не заключал никаких соглашений. В этом году мы пытались подписывать с этими студентами соглашения, которые бы их обязывали после завершения учебы вернуться в Абхазию. Но возникает множество вопросов, множество проблем, одна из которых – обязанности сторон. Мы должны подписать, что сторона, отправляющая того или иного студента в российский вуз, после окончания обучения обязуется его трудоустроить. Но этот вопрос пока невозможно решить, поэтому со студентами пока невозможно заключить такое соглашение", - сказал Адгур Какоба.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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