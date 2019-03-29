Светов о кораблях НАТО в Черном море: Россия должна показать, кто здесь главный

Российские военные моряки должным образом должны отреагировать на появление кораблей НАТО в Черном море и показать им, что в Черном море главная - Россия, сказал политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Корабли НАТО вошли в Черное море. "Эвертсен", "Санта Мария", "Торонто", "Йылдырым", "Реджеле Фердинанд" и "Дръзки" с нетерпением ждут проведения операции Sea Shield и работы с украинскими и грузинскими партнерами", — говорится в сообщении.

Ожидается, что два корабля 1 апреля пришвартуются в порту Одессы.

"Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", - передает 24 канал украинского телевидения.

"Начнем с того, имеют ли они право входить в Черное море? Имеют право. Сейчас следим за тем, чтобы они четко соблюдали сроки пребывания в Черном море и ушли оттуда. Для придания законности там еще и турецкие военные корабли присутствуют, а Турция – страна, имеющая выход в Черное море. По форме все правильно, ну, а там уже начинаются политические игры. Ясное дело, что прежде всего под выборы на Украине это делается. Второй момент еще в том, что один из представителей НАТО опять заявил, что Грузия – верный союзник, выполняет все правила и будет в НАТО. Правда, сроки не названы, но тем не менее. Просто нам показывают сейчас, что будет, когда Грузия и Украина вступят в НАТО, что этот флот там тогда будет присутствовать постоянно. То есть еще раз обосновываю нашу позицию, что этим странам в НАТО делать нечего, это угроза безопасности России. Уровень провокационности этого захода сейчас мы в первую очередь должны рассмотреть. Но я надеюсь, что российские военные моряки на это надлежащим образом отреагировали, будет слежение и готовность показать, что это все-таки море, в котором главная - Россия", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Уточняется, что речь идет о трех фрегатах ВМС Нидерландов, Канады и Испании.