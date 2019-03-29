Тания рассказал, как абхазские дипломаты в Италии помогут Венесуэле лекарствами

О том, как Абхазия поможет дружественной Боливарианской республике Венесуэле, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.

28 марта в здании Посольства Венесуэлы в Италии состоялась встреча посла по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани с послом Венесуэлы в Италии Хуаном Родригесом Диасом.

Вито Гриттани взял на себя инициативу по организации сбора лекарственных препаратов первой необходимости, а также выразил намерение доставить их лично в Венесуэлу, сообщает сайт МИД Республики Абхазия.

Как сообщил Кан Тания, эта гуманитарная акция дипломатического представительства Абхазии в Италии не первая.

"Еще в феврале диппредставительство Абхазии в Италии объявило о гуманитарной акции по сбору медикаментов для нуждающихся в Сриии. В связи с этим наш посол по особым поручениям Витто Гриттани встречался с постоянным представителем в Сирии при ООН в Женеве Хусамом-эд-Дин Аляа, была достигнута договоренность о передаче собранных в Италии медикаментов по дипканалам в Сирию. На этой же встрече Гриттани заявил о том, что в дальнейшем планируются подобные гуманитарные акции. И буквально 28 марта Витто Гриттани встретился с послом Венесуэлы в Италии Хуаном Родригесом Диасом. Стороны пришли к тому, что диппредставительство Абхазии в Италии возьмет на себя обязательство по организации инициативы по сбору лекарственных препаратов первой необходимости для нуждающихся в Венесуэле", - рассказал Кан Тания.

Дипломат отметил, что, учитывая сложную политическую санкционную ситуацию вокруг Венесуэлы, МИД Абхазии в свое время выразил поддержку действующим властям Венесуэлы и в рамках этой поддержки диппредставительство Абхазии в Италии организует передачу собранных медикаментов.

"То есть это будет такая гуманитарная помощь от Абхазии", - сказал Тания.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.