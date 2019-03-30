Отомстим за Украину. Как переворот в Венесуэле расколол мир

В ходе массовых протестов против президента Николаса Мадуро в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым лидером страны. В Южной Америке перевороты не редкость, но к последним событиям в Венесуэле приковано внимание всего мира, и не в последнюю очередь России. Почему?

Нам, россиянам, хорошо известно, как пристально американцы следят, как бы кто-нибудь не посягнул на их собственные внутренние дела. Но сами-то они не считают зазорным вмешиваться в дела других стран. С тех пор как Трамп стал президентом, США постоянно расширяли экономические санкции и критиковали Мадуро, фактически призывая венесуэльцев свергнуть свое правительство. А недавно высокопоставленный чиновник администрации Трампа подчеркнул, что у США по-прежнему есть экономические и дипломатические рычаги для воздействия на режим в Венесуэле.

Вслед за Трампом и США Гуайдо признали президентом еще несколько стран. Но Россия и Китай, а также, например, Мексика, встали на сторону Мадуро. Таким образом политический конфликт в Венесуэле расколол все мировое сообщество, и, судя по всему, эта далекая страна теперь станет пешкой в игре больших сверхдержав – России и США.

Хватает у венесуэльской оппозиции и противников. Некоторые даже в сердцах называют всех, кто поддерживает Гуайдо, "мерзавцами" (https://inosmi.ru/politic/20190130/244478933.html), считая, что США и их союзники подтолкнули Венесуэлу к краю пропасти

Аналитики в СМИ в один голос заявляют, что Россия так держится за Венесуэлу, потому что пользуется венесуэльскими нефтяными месторождениями. Вдобавок Путин видит в антиамериканском режиме Мадуро возможность восстановить свои позиции у границ Соединенных Штатов. В период холодной войны таким плацдармом для Советского Союза служила Куба. Кое-кто даже высказал оригинальную мысль, что Путин видит в Мадуро возможность отомстить американцам за свое "главное геополитическое поражение" - кризис на Украине. Однако поддержка России, оказывается, имеет пределы.

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