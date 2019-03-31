Мы все умрём. Столкновение с астероидом

В начале 2019 года учёные из Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что через 10 лет опасно близко от Земли пролетит астероид Апофис. Его массы и скорости хватит, чтобы уничтожить планету при столкновении. К счастью, ещё не в этот раз. Но в будущем он обещает вернуться.

В Солнечной системе много астероидов и комет, чья орбита пересекается с земной. Это значит, что рано или поздно они могут врезаться в нашу планету. Учёные нашли как минимум 20 тысяч таких объектов. А всего, по расчётам, Земле угрожают более 100 тысяч небесных тел.

Мелкие астероиды сгорают в атмосфере, но столкновение с большими объектами чревато глобальной катастрофой. Что делать, если мы обнаружим один из них слишком поздно? Как учёные намерены защитить нас от гигантских космических булыжников? А, может быть, мы можем извлечь из них какую-то пользу? На эти вопросы доктор физико-математических наук из ИКИ РАН Натан Эйсмонт ответил в новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

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