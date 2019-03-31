Выйти замуж за садиста. Три истории внешне благополучных женщин

Наталья – флорист с высшим инженерным образованием, Ольга – преподаватель, Елена – бухгалтер. Замужем. Их мужья на людях – совсем обычные, дома – садисты. Таких женщин – тысячи, просто вы не никогда не догадаетесь об аде, в котором они живут. И не могут вырваться.

"Первый раз он меня ударил в 2008 году, мы тогда только прожили три года в Москве".

"Потом я потеряла сознание и даже не знаю, когда он вызывал скорую".

"Он мне говорит: "Улыбайся, потому что всё хорошо. Улыбайся, потому что…. И не надо мне рожи тут строить, что ты несчастная там. Не жалей себя, не плачь. А улыбайся, потому что всё хорошо".

"Наверное, любила и хотела сохранить, хотя я не знаю, можно ли было что-то сохранить или нет. Надеялась, что человек больше не будет себя так вести на самом деле. Но дальше – больше, хуже. Ну, все было, даже душил шнурками из-под обуви".

Пострадать от физического, психологического и экономического насилия в семье может любая женщина: не важны её статус, финансовое положение, образование. Они избивают, унижают, отбирают банковские карточки, устанавливают тотальный контроль над своей жертвой. Истязания длятся годами, но женщины боятся открыто заявить о проблеме. Часто в насилии винят не агрессора, а саму жертву – "сама виновата", "ты и спровоцировала", "терпи".

Усугубляет ситуацию принятый в 2017 году закон о декриминализации домашнего насилия. Тем, кто избил жену, грозит не тюрьма, а всего лишь штраф.

Но есть люди и организации, готовые помочь. Послушайте истории трёх женщин, пострадавших от домашнего насилия. Хотя бы кому-то удалось убежать…

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