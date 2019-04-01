Мезюхо: выборы на Украине говорят о нарастании кризиса

Второй тур выборов президента на Украине состоится, это уже очевидно, перед Центральной избирательной комиссией стоит амбициозная задача в короткие сроки подготовиться к нему, заявила в понедельник председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

"Я думаю, что это были не свободные выборы, учитывая тот факт, что Киев лишил возможности голосовать около 10 миллионов своих граждан. Речь идет не только об украинцах, которые находятся на территории Российской Федерации, речь идет и о гражданах Украины, проживающих на территории Донбасса, которую Киев по-прежнему считает своей суверенной территорией. Я согласен со многими экспертами, которые говорят, что у нас есть основания не признавать выборы на Украине. Само по себе непризнание выборов ничего не дает. Рассматривать вопрос о признании или непризнании надо после второго тура президентского голосования на Украине. Даже если признавать эти выборы, то процесс признания надо несколько растянуть во времени, тем самым продемонстрировав свою позицию. Эти выборы характерны тем, что основная тройка кандидатов в президенты Украины преследовала одни и те же ценности. Я полагаю, что и Зеленский, и Тимошенко, и Порошенко – это такой коллективный кандидат в президенты от США. Я предполагаю, что Вашингтон дал некие гарантии или надежды одновременно и Зеленскому, и Тимошенко, и Порошенко. Эти выборы – это соревнования популистов. И, конечно же, эти выборы говорят о том, что кризисные явления в украинской политике лишь нарастают. Все-таки победа в первом туре шоумена и комика господина Зеленского говорит о высоком уровне разочарования в украинском обществе в действующих на Украине политиках. Я подчеркиваю, что у Зеленского нет политического рейтинга, у него есть рейтинг узнаваемости. И только опираясь на рейтинг узнаваемости, он может рассчитывать на победу во втором туре президентского голосования", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Тридцать первого марта состоялись выборы президента Украины. После обработки более 60% протоколов лидирует Владимир Зеленский, за ним с существенным отрывом идут Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

Впервые на выборах не было российских наблюдателей. Москва считает, что это ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования.