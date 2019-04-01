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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о "Хаджи-Мурате" в Саранске: рекомендован к мировому показу

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Особым, объединяющим театры, работающие на русском языке, назвал в эфире радио Sputnik Абхазии генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба Международный театральный фестиваль "Соотечественники".

XIV Международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники" проходит в эти дни в Саранске. Открывать фестиваль выпала честь РУСДРАМу. Абхазский театр представил на суд зрителя спектакль "Хаджи-Мурат".

"Этот фестиваль особый и особенный, он объединяет театры, работающие на русском языке во всех странах мира. И в этом году, кроме Абхазии, в нем приняли участие театры из Венгрии, Испании, Германии, из Казахстана и других стран. То, что мы не просто представляли наш театр, а мы представляли Абхазию, возлагало на нас дополнительную ответственность, и я счастлив, и весь наш коллектив в восторге от того, какой прием был у нашего спектакля "Хаджи-Мурат". Зал стоя аплодировал, и эта овация была бесконечна, пока ее не остановили. Самое главное, что потом было обсуждение этого спектакля коллегией критиков и были высказаны очень лестные оценки этой работы. Конечно, были и замечания критического характера – без этого не обходится, это нормально. Общий настрой был поразительно позитивный. Председатель коллегии критиков рекомендовал возить этот спектакль по России, по всему миру и показывать его зрителям, потому что это, действительно, необычный спектакль, сделанный на самом высоком уровне, с использованием современных приемов режиссуры", - рассказал Хинтба.

Гендиректор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба награжден медалью "За межнациональное согласие" на фестивале в Мордовии.

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