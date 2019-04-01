Лавров рассказал о приоритетах сотрудничества России и Абхазии

У Абхазии и России много направлений для тесного сотрудничества, отметил во время переговоров с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

В Москве 1 апреля прошли переговоры глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Даура Кове.

В своем вступительном слове Лавров отметил, что У России и Абхазии много направлений тесного сотрудничества.

"Оно охватывает социально-экономическую, гуманитарную, военную, военно-техническую и, конечно же, внешнеполитическую сферы. Мы уделяем приоритетное внимание совместным действиям по социально-экономическому развитию Абхазии. Успешно реализуется Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. Российская Федерация неизменно является основным партнером Республики Абхазия во внешнеэкономической деятельности. Развитию отношений в этой сфере призваны способствовать регулярно проводимые российско-абхазские деловые форумы. Все более важной составляющей двусторонних отношений становится взаимодействие между Абхазией и российскими регионами, проявляющими большой интерес к совместной работе", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что у России и Абхазия солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества – подписано более ста документов на высшем уровне и на уровне правительств, сообщает сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации.