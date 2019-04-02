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Владимир Делба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Делба об участии в премии Искандера: от Абхазии мало желающих, хотя сам бог велел

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Писатель, заместитель председателя литературного совета АНЕ Владимир Делба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему молодым абхазским писателям и поэтам необходимо принимать участие в Международной премии имени Фазиля Искандера.

В списке произведений, которые в этом году выдвинуты на соискание Международной премии имени Искандера, книга писателя Владимира Делба "Звездная пыль моих воспоминаний". Отсутствие других фамилий абхазских писателей в длинном списке, как говорит, Владимир Делба, объяснить очень сложно.

"Это факт, который трудно объяснить. В лонг-листе, к сожалению, нет абхазских фамилий в номинациях "проза" и "поэзия". Объяснить я это не могу. Хотя сейчас достаточная активность коммуникации в литературе. Вышел сборник наших поэтов, переведенный на русский язык, вот-вот выйдет книга прозы абхазских писателей. То есть активность наблюдается и явная поддержка со стороны России. Я участвую в проектах Ассамблеи народов Евразии, и там очень много интересных проектов, связанных с Абхазией, они очень трепетно относятся к Абхазии. Более того, этот год называется годом коренных народов России, и хотя мы не в России, но как язык дружественного народа, Ассамблея в свои программы включила наряду с коренными языками народов России и абхазский язык. То есть подвижек очень много. Почему мало произведений участвует в премии Искандера, я объяснить не могу, хотя нам, абхазам, сам бог велел участвовать. Надо быть активнее, все-таки под лежачий камень вода не течет. Надо себя позиционировать, продвигать, пользоваться тем, что в России, в российской интеллигенции интерес к Абхазии, к ее культуре, высокий. Надо этот момент не упустить", - сказал Владимир Делба.    

Завершился прием произведений на соискание Международной премии имени Фазиля Искандера. Прием произведений проводился по четырем номинациям: проза, поэзия, киносценарий и драматургия, а также "Чегемские высоты". На сайте Русского ПЕН-центра опубликован длинный список участников на соискание премии, в июне будет опубликован короткий список. Итоги Международной премии будут подведены в сентябре.

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Теги:
премия, Владимир Делба, Абхазия, Фазиль Искандер


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