Светов о выборах на Украине: победу одержит Порошенко

Политолог, журналист Юрий Светов, комментируя выборы главы государства на Украине, в эфире радио Sputnik сделал прогноз о том, кто выиграет во втором туре.

"Мы должны объективно оценить то, что удалось Порошенко, рейтинг которого составлял несколько процентов. Он решил задачи первого тура. Порошенко удалось выйти во второй тур, что не удалось Тимошенко и другим. Мы все время смотрели на негатив в отношении Порошенко, но он сумел найти какие-то подходы к избирателям, что они вывели его во второй тур. И сейчас, в эти три недели, когда будут проходить выборы, ситуация изменится. До этого были умозрительные разговоры, теперь будет выбор или-или… Или Зеленский, которого зовут Анипант все, или Порошенко, которого все называют Порохом. Здесь уже украинский избиратель должен думать о реальности, как он будет жить после того, как проголосует. Моя точка зрения, возможно, я ошибаюсь, но выборы выиграет Порошенко", - сказал Светов.

Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко гарантированно проходят во второй тур выборов. Это следует из результатов обработки свыше 97% протоколов.

У Зеленского немногим более 30 процентов голосов, у Порошенко — почти в два раза меньше. Тимошенко на третьем месте. Формально эти результаты должны быть подтверждены документально после получения комиссией бумажных протоколов. Окончательные итоги опубликуют не позднее 10 апреля.

Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Второй пройдет 21 апреля.