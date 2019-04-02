Фельдман: генералы НАТО должны быть благодарны России за то, что у них есть работа

Кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг должен быть благодарен России за наращивание ее военной мощи.

По мнению эксперта можно с пониманием отнестись к тому, что НАТО проводит военные учения в Черном море.

"НАТО отрабатывает свой большой военный бюджет. Это профессия господина Столтенберга и других генералов проводить военные учения. Если эти учения проводятся в Черном море в соответствии с международным законодательством, а они проводятся в соответствии с ним, то, что остается нам? Наблюдать. Поскольку территория Крыма прикрыта с воздуха и с воды достаточно серьезно и никакие корабли НАТО, на расстояние, которое могло спровоцировать наши вооруженные силы на серьезный ответ не подойдут. А если и подойдут, то заранее предупредят, как положено в соответствии с международным военным правом. НАТО надо чем-то заниматься, и в этом смысле Столтенберг должен быть благодарен России за наращивание нашей военной мощи и военного присутствия в регионе, просто потому что они должны чем-то отвечать, крыть это военное присутствие. Это значит, они нуждаются в финансовых вливаниях и генералы НАТО в ближайшее время не останутся без работы", - сказал Фельдман.

По его мнению военные корабли НАТО, которые периодически входят в Черное море, проводят учения, угрозы для южных рубежей России не представляют.

Североатлантический альянс намерен провести военные учения в Черном море, в которых примут участие корабли Украины и Грузии, заявил 1 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.