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© Foto / из архива Артуша Сарибекян

Сарибекян рассказал, что делают с собранными в Абхазии мраморными клопами

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Какая судьба ждет мраморного клопа после механического сбора, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель рабочей группы по приему и оплате механического сбора клопа Артуш Сарибекян.

В Абхазии продолжается прием мраморного клопа от населения за вознаграждение.

После того как вредитель попадает к специалистам рабочей группы по приему и оплате механического сбора клопа, его утилизируют, сообщил Артуш Сарибекян.

"Выкапывается яма, ставятся покрышки, обливается соляркой и поджигается. Ждем, пока все это сгорит. После всего это все закапываем. Все видео и фотоматериалы прилагаются к акту утилизации", - рассказал Сарибекян.

По его словам, за организацию мест утилизации мраморного клопа несут ответственность районные власти.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

 Рабочая группа по приему и оплате механического сбора клопа будет работать до конца апреля.

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Теги:
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