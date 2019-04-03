Сарибекян рассказал, что делают с собранными в Абхазии мраморными клопами

Какая судьба ждет мраморного клопа после механического сбора, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель рабочей группы по приему и оплате механического сбора клопа Артуш Сарибекян.

В Абхазии продолжается прием мраморного клопа от населения за вознаграждение.

После того как вредитель попадает к специалистам рабочей группы по приему и оплате механического сбора клопа, его утилизируют, сообщил Артуш Сарибекян.

"Выкапывается яма, ставятся покрышки, обливается соляркой и поджигается. Ждем, пока все это сгорит. После всего это все закапываем. Все видео и фотоматериалы прилагаются к акту утилизации", - рассказал Сарибекян.

По его словам, за организацию мест утилизации мраморного клопа несут ответственность районные власти.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Рабочая группа по приему и оплате механического сбора клопа будет работать до конца апреля.