Васильев о давлении США на Тегеран: конечная цель – смена режима

С чем связано санкционное давление США на Иран, в эфире радио Sputnik рассказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии наук Владимир Васильев.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал давление со стороны США на Тегеран "экономическим терроризмом", поскольку оно мешает оказывать помощь во время наводнений в Иране.

"Конечная цель США в отношении Ирана очень простая – это смена режима. Сегодня все санкционное давление и все, что происходит вокруг Ирана – это стремление таким образом создать социально-экономическую напряженность внутри Ирана, чтобы спровоцировать недовольство масс и добиться смены режима для того, чтобы сегодня Иран вернулся в 70-е годы прошлого столетия, когда он был в орбите США, был в дружественных связях благодаря иранскому шаху. Это конечная цель Америки. Промежуточная цель – это отказ Ирана от ядерной программы", - сказал Васильев в эфире радио Sputnik.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что цель США - снизить экспорт нефти из Ирана до нуля. Для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) США установили "исключения", то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку иранской нефти в определенных объемах. Текущие исключения действуют до мая.

Последний раз США ввели санкции против Ирана 26 марта - тогда в санкционный список вошли девять физлиц и 16 юрлиц из-за их финансовой поддержки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).