Швыткин о мерах НАТО против России в Черном море: последуют ответные действия

НАТО намерено обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, заявила постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.
Для этого планируется усилить разведку, в том числе воздушную, а также увеличить число кораблей стран НАТО в Черное море.
По ее словам, соответствующий пакет решений предполагается принять во время встречи глав МИД стран альянса в Вашингтоне 3-4 апреля.
"Само по себе заявление уже говорит о нацеленности, о намеренности некоторых стран блока НАТО вести провокационную политику в отношении России в Керченском проливе. К сожалению, думаю, что эта линия будет продолжаться в том числе и сегодня-завтра на саммите НАТО. Одновременно я надеюсь, хотя это маловероятно, что здравый смысл все-таки у подавляющего большинства представителей стран НАТО восторжествует, они одумаются и не пойдут на различного рода провокации. Это явное нарушение норм международного права. Это заявление само по себе уже носит провокационный характер, я уж не говорю про те возможные действия, которые могут последовать с их стороны", - сказал Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что если действия НАТО будут явно носить провокационный характер, вплоть до нарушения государственной границы России, конечно будут следовать ответные действия.
Утром 25 ноября два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских военных.
Пограничники задержали украинские корабли с применением оружия. Трое моряков при этом получили легкие ранения. Всего на борту были 24 человека, в том числе двое сотрудников СБУ. Их всех обвинили в незаконном пересечении госграницы и заключили под стражу.
Владимир Путин назвал инцидент заранее заготовленной провокацией, которая понадобилась Петру Порошенко в преддверии выборов президента из-за его низкого рейтинга. Глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите границы.