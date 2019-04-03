Швыткин о мерах НАТО против России в Черном море: последуют ответные действия

НАТО намерено обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, заявила постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.

Для этого планируется усилить разведку, в том числе воздушную, а также увеличить число кораблей стран НАТО в Черное море.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с Россией

По ее словам, соответствующий пакет решений предполагается принять во время встречи глав МИД стран альянса в Вашингтоне 3-4 апреля.

"Само по себе заявление уже говорит о нацеленности, о намеренности некоторых стран блока НАТО вести провокационную политику в отношении России в Керченском проливе. К сожалению, думаю, что эта линия будет продолжаться в том числе и сегодня-завтра на саммите НАТО. Одновременно я надеюсь, хотя это маловероятно, что здравый смысл все-таки у подавляющего большинства представителей стран НАТО восторжествует, они одумаются и не пойдут на различного рода провокации. Это явное нарушение норм международного права. Это заявление само по себе уже носит провокационный характер, я уж не говорю про те возможные действия, которые могут последовать с их стороны", - сказал Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что если действия НАТО будут явно носить провокационный характер, вплоть до нарушения государственной границы России, конечно будут следовать ответные действия.

© Foto / страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter НАТО готовит пакет мер против России в Черном море

Утром 25 ноября два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских военных.

Пограничники задержали украинские корабли с применением оружия. Трое моряков при этом получили легкие ранения. Всего на борту были 24 человека, в том числе двое сотрудников СБУ. Их всех обвинили в незаконном пересечении госграницы и заключили под стражу.

Владимир Путин назвал инцидент заранее заготовленной провокацией, которая понадобилась Петру Порошенко в преддверии выборов президента из-за его низкого рейтинга. Глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите границы.