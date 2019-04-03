Новожилов об Алексее Булдакове: без всякого сомнения, это был многогранный актер

Народный артист России Алексей Булдаков умер на 69 году жизни.

"Мы с Лешей дружили 30 лет. Его лучшие роли были ранние, до знаменитых "Особенностей национальной охоты", когда он еще мало кому известен был. Конечно "Генерал" - это знаковая картина. Леша был замечательный актер, очень много читавший, я помню его еще с конца 80-х, когда он еще в Минске жил. Конечно, образ генерала, наверно, отложил отпечаток на его будущее созидание, как бывает часто у популярных актеров, но, без всякого сомнения, он был многогранный, не только комедийный, как большинство его знают. В прошлом году он был у меня на "Амурской осени" со спектаклем. В Instagram у меня есть замечательна фотография, которую я и выложил, где мы стоим у памятника Валерия Приемыхова, где выпускаем голубей, это последняя наша с ним общая фотография", - сказал Новожилов в эфире радио Sputnik.