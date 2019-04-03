21:03 03 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.17
Поиск
© Sputnik / Владимир Трефилов

Новожилов об Алексее Булдакове: без всякого сомнения, это был многогранный актер

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0

Секретарь Союза кинематографистов России, президент фестиваля кино и театра "Амурская осень" Сергей Новожилов в эфире радио Sputnik отметил, что лучшие свои роли актер Алексей Булдаков исполнил еще в ранние годы.

Народный артист России Алексей Булдаков умер на 69 году жизни.

"Мы с Лешей дружили 30 лет. Его лучшие роли были ранние, до знаменитых "Особенностей национальной охоты", когда он еще мало кому известен был. Конечно "Генерал" - это знаковая картина. Леша был замечательный актер, очень много читавший, я помню его еще с конца 80-х, когда он еще в Минске жил. Конечно, образ генерала, наверно, отложил отпечаток на его будущее созидание, как бывает часто у популярных актеров, но, без всякого сомнения, он был многогранный, не только комедийный, как большинство его знают. В прошлом году он был у меня на "Амурской осени" со спектаклем. В Instagram у меня есть замечательна фотография, которую я и выложил, где мы стоим у памятника Валерия Приемыхова, где выпускаем голубей, это последняя наша с ним общая фотография", - сказал Новожилов в эфире радио Sputnik.

 

По теме

Ушел из жизни Алексей Булдаков
Теги:
Алексей Булдаков


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Полет в удовольствие: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире
Так нельзя: жители гулрыпшского села против "миграции" сухумской свалки
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia