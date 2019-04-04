Камынин о Сухумском кинофестивале: увидим людей, которые завтра будут делать большое кино

II Сухумский международный кинофестиваль SIFF открывается сегодня в столице Абхазии.

Камыкин сообщил, что на конкурс 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов со всего мира.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нервы на пределе: как готовятся к открытию Сухумского кинофестиваля

"Все фильмы очень достойные, отбирались так, чтобы они были эмоционально захватывающие, разные по жанру, потому что у нас есть цель познакомить абхазского зрителя с самым большим количеством жанров, с самыми разнообразными формами, в том числе с современными. Среди участников есть призеры Каннского кинофестиваля и других европейских кинофестивалей. Программа фестиваля очень сильная с художественной и со зрительской точек зрения. Мы надеемся увидеть в Абхазии людей, которые завтра будут делать большие, культовые полнометражные фильмы, участвовать в крупнейших европейских фестивалях. Прошлогодние участники нашего кинофестиваля уже близки к этому. Мы надеемся, что в этот раз будут такие же талантливые ребята, которые через 10-15 лет будут говорить, что когда-то их первый фильм показали в Абхазии. Для нас это важно, и мы стараемся находить такие таланты по всему миру", - сказал Камынин.

II Сухумский международный кинофестиваль SIFF пройдет в РУСДРАМе с 4 по 8 апреля. Киносеансы будут проходить в 17:00 и 20:00.

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