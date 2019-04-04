Камынин о Сухумском кинофестивале: увидим людей, которые завтра будут делать большое кино

II Сухумский международный кинофестиваль SIFF открывается сегодня в столице Абхазии.
Камыкин сообщил, что на конкурс 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов со всего мира.
"Все фильмы очень достойные, отбирались так, чтобы они были эмоционально захватывающие, разные по жанру, потому что у нас есть цель познакомить абхазского зрителя с самым большим количеством жанров, с самыми разнообразными формами, в том числе с современными. Среди участников есть призеры Каннского кинофестиваля и других европейских кинофестивалей. Программа фестиваля очень сильная с художественной и со зрительской точек зрения. Мы надеемся увидеть в Абхазии людей, которые завтра будут делать большие, культовые полнометражные фильмы, участвовать в крупнейших европейских фестивалях. Прошлогодние участники нашего кинофестиваля уже близки к этому. Мы надеемся, что в этот раз будут такие же талантливые ребята, которые через 10-15 лет будут говорить, что когда-то их первый фильм показали в Абхазии. Для нас это важно, и мы стараемся находить такие таланты по всему миру", - сказал Камынин.
II Сухумский международный кинофестиваль SIFF пройдет в РУСДРАМе с 4 по 8 апреля. Киносеансы будут проходить в 17:00 и 20:00.
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